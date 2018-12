Rugby Spezia, amara sconfitta casalinga

La Spezia - Una domenica da dimenticare, non tanto per il risultato negativo ma per come questa sconfitta è maturata. Il Rugby Spezia già in grossa difficoltà per la contemporanea assenza dei centri titolari, Marco Sturlese infortunato e William Fumera squalificato e del mediano di mischia Michael Kuen indisponibile per impegni personali, si è ritrovato dopo meno di cinque minuti di gioco in inferiorità numerica per l'espulsione di Salvatore Del Vecchio ed ha quindi disputato tutta la gara in inferiorità numerica. Tralasciando volutamente ogni commento sulla decisione arbitrale in merito all'espulsione dell'aquilotto apparsa troppo severa, questo fatto ha sicuramente “falsato” una partita che per come sono andate le cose in campo, in condizioni di parità numerica avrebbe potuto avere un esito differente. Infatti nonostante l'inferiorità numerica gli aquilotti sono stati molto bravi a restare in gara fino all'ultimo esercitando per lunghi tratti un buon dominio territoriale.

Dopo lo sbandamento iniziale infatti, che ha consentito al Recco di allungare fino allo 0-15, gli aquilotti hanno saputo reagire con veemenza segnando due mete (autori delle mete Kevin Mazzanti e Alessio Mastropietro), purtroppo non trasformate, portandosi a ridosso degli ospiti 10 -15. Nel secondo tempo, per lunghissimi minuti gli aquilotti mettono alle corde i recchesi costringendoli a ricorrere in sequenza a numerosissime infrazioni che avrebbero meritato una sanzione (cartellino giallo) per somma di falli di squadra, ma il direttore di gara non è stato di questo avviso. Spezia arrembante ma poco lucido perde troppi palloni in attacco per frenesia e scelte di gioco sbagliate ad esempio non cercando mai la via dei pali su punizione per mettere punti in “carniere”. Recco sempre pericoloso e reattivo sfrutta al meglio questi errori di handling mettendo in difficoltà gli aquilotti con veloci ripartenze alla mano partendo anche dai propri ventidue. Prima della fine del tempo Recco segna la sua terza meta togliendo agli aquilotti anche il punto di bonus che avrebbero meritato. Solite note positive dagli avanti che sono stati molto performanti in mischia ordinata e abbastanza efficaci in rimessa laterale.

Complimenti al tallonatore e vice capitano Germano Battezzati che è stato impiegato nell' inusuale ruolo di mediano di mischia cavandosela egregiamente, complimenti anche all'estremo Ayoub Rabih che non ha sbagliato nulla in fase di ricezione e si è proposto con efficacia in attacco.

Formazione Spezia: Gaglione (Cap.), Battezzati (V. Cap.), Del Vecchio, Pecci, Mazzanti K., Barducci, Catano, Basso, Buttini, Vergassola, Paradiso, Mazzanti M., Oldoini, Mastropietro, Rabih, Iannotta, Mordacci, Nista, Mambrin, Camerota, Melani, Sommella.

Altri risultati: CUS Po – Lions Tortona 3/15

Classifica: Golfo d P. 19, Spezia 16, Pro Recco 14, Tortona 8, Monferrato 3 Cus P.O. 1.

Prossimo impegno per gli aquilotti domenica prossima in trasferta con i Lyons Tortona.



Per le giovanili ancora una bella prestazione della Franchigia Under 16 Ligues 1 che in trasferta a Strevi–Alessandria, nella seconda giornata di ritorno del campionato territoriale Ligure Piemontese supera agevolmente i Black Herons Acqui per 17 a 67. Fra i convocati gli aquilotti Brancaleone Edoardo, autore di 2 bellissime mete, Quadrelli Giulio e Valentino Wu, entrambi usciti dal match infortunati.

Altri risultati U16:Union Riviera – Amatori Genova 10/50, CUS Genova – FTGI Marengo71/0.

Classifica U16: Amatori Genova punti 33, Rugby Ligues/1 29, CUS Genova 23, Union Riviera e B.H. Acqui 10, Marengo 0.



Prossimi impegni del fine settimana:

sabato 15 dicembre alle ore 15,30 l’Under 14 Rugby Spezia in trasferta a Sant’Olcese scenderanno in campo con l’Amatori Genova.

Domenica 16 dicembre alle ore 11,0 vedrà sugli scudi dell’Androne la Franchigia U16 Ligues 1 con la Franchigia Marengo, mentre la Franchigia Under 18 Ligues 1 alle ore 12,30 incontrerà i pari età della Franchigia Embriaci n.2.