Rugby, Gianluca Cartoni è il nuovo allenatore della prima squadra della Dr Ferroviaria Spezia

La Spezia - Per la prossima stagione agonistica il genovese Gianluca Cartoni sarà il nuovo allenatore della prima squadra Dr ferroviaria Spezia.

A darne ufficialmente l'annuncio é il presidente Giuseppe Sturlese: "Desidero innanzitutto ringraziare i tecnici Marco Sturlese e Fabio Paradiso che assieme hanno guidato la squadra nelle ultime due stagioni con grande impegno e serietà. Grazie a loro nel 2017 è stata ricostituita la squadra senior composta da giovanissimi atleti, per la quasi totalità provenienti dal settore giovanile del Club. Sotto la loro guida la squadra è notevolmente migliorata divenendo molto competitiva per la categoria. Al termine dello scorso campionato la Società in accordo con i due tecnici Sturlese e Paradiso, che continueranno a dare il loro prezioso contributo all'interno del Club con compiti diversi ha preso la decisione di affidare la guida della squadra senior ad un tecnico altamente qualificato e di grande esperienza per permettere alla squadra di compiere un ulteriore salto di qualità e di centrare l'obiettivo della promozione in serie C1, che non è più differibile ed è passaggio obbligato per puntare ancora più in alto. Per questo motivo nel mese di giugno la Società ha contattato Gianluca Cartoni offrendogli la guida della prima squadra. Pochi giorni fa Gianluca Cartoni ha finalmente sciolto la riserva accettando con entusiasmo l'incarico ed è quindi con grande soddisfazione che ne posso dare ufficialmente notizia a tutti."



Nei giorni immediatamente successivi al ferragosto il nuovo tecnico incontrerà formalmente per la prima volta la squadra senior e tutti i tecnici del Club per esporre il suo progetto tecnico che coinvolgerà anche la filiera del settore giovanile e propaganda. Già fissata invece la data di inizio degli allenamenti. Gli atleti della prima squadra si raduneranno per la prima seduta di allenamento il 26 agosto alle ore 19.30 al Campo Comunale Pieroni della Pieve.

Gianluca Cartoni da giocatore ha vestito la maglia del Sestri Rugby e della Pro Recco e nel 1990 è stato vice campione italiano universitario di rugby a 15. Da tecnico vanta la qualifica di allenatore F.I.R. di terzo livello e anche quella di preparatore fisico federale. Ottimo il suo curriculum. Nel corso della sua carriera ha allenato le formazioni giovanili di parecchi clubs liguri. Nella stagione 2017-2018 ha guidato la squadra femminile del Cogoleto & Province dell'Ovest nel campionato di serie A e, soprattutto, è stato per tante stagioni un fondamentale punto di riferimento dello staff tecnico della prima squadra della Pro Recco che nelle stagioni 2012-13, 2014-15 e 2015-16 ha disputato le finali del campionato nazionale di serie A. Importanti infine anche gli incarichi che ha avuto dalla F.I.R. come tecnico federale: responsabile della preparazione fisica degli atleti di interesse nazionale presso il Centro di formazione federale di Recco, responsabile preparatore fisico atletico della regione Liguria nonché docente in materia di preparazione fisico/atletica ai corsi di formazione della federazione Italiana Rugby.