Rugby: Dr Ferroviaria, siamo al terzo acuto consecutivo

La Spezia - Non si ferma lo squadrone giallo nero che espugna il campo delle Tre Rose con un roboante 50 a 7 ottenendo in tal modo la terza vittoria consecutiva conquistando anche in questa occasione il punto di bonus aggiuntivo per aver segnato più di quattro mete. La meno esperta e molto “fisica” formazione piemontese è riuscita a contenere il passivo solamente nel primo tempo che è comunque terminato 17 a 0 per gli aquilotti che nella ripresa hanno dilagato fino ad arrivare al 50 a 7. Partita spigolosa soprattutto sui punti di incontro dove i padroni di casa sono stati molto fallosi ed hanno costretto il direttore di gara ad estrarre tre cartellini gialli ed espellere i troppo “animosi” giocatori piemontesi.

Bravi gli spezzini a non farsi irretire e trascinare dagli avversari sul piano dello scontro fisico. Prima della fine del match la Tre Rose riesce a segnare la meta della bandiera.



Due le mete messe a segno nel primo tempo da Marco Sturlese e Paolo Vergassola, entrambe trasformate da Luca Gabrielli che centra i pali anche su calcio di punizione. Nella ripresa viene fuori la maggiore caratura tecnica della Dr Ferroviaria che prende il largo segnando altre cinque mete, una doppietta di Alessio Trivelli ed una tripletta di Paolo Vergassola. Luca Gabrielli incrementa il punteggio con una ottima prestazione dalla piazzola mettendo a segno quattro calci di trasformazione. Come consuetudine nel corso della ripresa i tecnici aquilotti Cartoni e Paradiso hanno dato spazio a tutta la panchina effettuando tutti e sette i cambi a disposizione. Esordio in campionato per il giovanissimo Francesco Valentia (classe 2002) in campo dal primo minuto ha disputato una ottima gara.



Il prossimo appuntamento per la Dr Ferroviaria è domenica 17 novembre ancora una volta in trasferta col il Cffs Cogoleto per un derby “ligure” che si prospetta molto interessante. Di sicuro però gli spezzini “lotteranno” per continuare la striscia positiva di vittorie.



Altri risultati: Lyons Tortona -Val Tanaro 16-3, Cus Piemonte Orientale -Saluzzo 33-19. in sosta Cffs Cogoleto.

Classifica: Dr Ferroviaria Spezia 15, Cus Piemonte Orientale 10, Lyons Tortona 9, Val Tanaro 6, Saluzzo 0, Tre Rose e Cogoleto -4.

Formazione Dr Ferroviaria Italia Spezia: Battezzati (Cap.), Sturlese (V. Cap.), Hall, Valentia, Mazzanti, Trivelli, Gabrielli, Gelati, Vergassola, Buttini, Catano, Baldini, Conte, Del Vecchio, Mosti, Pecci, Piazzi, Mordacci, Melani, Bianchini, Mele, Sanchez. Rabih.

Allenatori: Gianluca Cartoni, Fabio Paradiso e Mariano Vergassola.



Entusiasmante partecipazione dei giovanissimi aquilotti under 6 al 12° Torneo Nazionale del Tartufo ad Asti. I piccoli atleti guidati da Lucia Vergassola sono riusciti ad aggiudicarsi due incontri su tre dimostrando impegno e tenacia. Questa la formazione: Iardella Nicolò, Berrettieri Emanuele, Serra Francesco, Marchesin Penelope, Mantani Edoardo, Marchesin Ashley. Sconfitta casalinga per la Franchigia Ligues 1 Under 16 che a Recco viene fermata dalla capolista Cus Genova per 0 a 7. Aquilotti covocati: Bellè, Rolla e Prosperi.



Altri risultati Under 16: Province dell’Ovest – Union Riviera 5/38, Amatori Genova (in pausa)

Classifica U16: CUS Genova punti 19, Ligues1 10, Amatori Genova 6, Union Riviera 5, Province dell’Ovest punti 0.



I campionati Under 18 invece hanno osservato un turno di riposo.

Classifica Under 18: Rivoli 15, Ivrea 13, Biella 11, Amatori Novara 5, Ftgi Ligues 1 punti 5 *, San Mauro 5*, Collegno 0, Moncalieri 1950 0, * una partita in meno.



Il programma del fine settimana vedrà scendere in campo il Dr Ferroviaria Spezia Under 14 che sabato 9 novembre alle ore 15,30 ospiterà al comunale Pieroni i pari età delle Vespe Cogoleto,

nel pomeriggio alle ore 15,00 la Under 10 sarà impegnata nel raggruppamento al Carlini di Genova.

Domenica 10 novembre la Franchigia Ftgi Ligues 1 Under 18 alle ore 12,30 ospiterà a Recco il Collegno Rugby.