Rugby, Dr Ferroviaria Spezia vince agevolemente in casa del Cus Piemonte

La Spezia - La Dr Ferroviaria Spezia espugna il campo del Cus Piemonte vincendo agevolmente per 40 a 24.

La gara non è mai stata in discussione ed è stata dominata dagli spezzini anche se nel corso del match gli universitari sono riusciti a segnare complessivamente tre mete, una nel primo e due nella ripresa.

Fin dalle prime battute di gioco la Dr Ferroviaria lascia intendere di voler vincere il match. La squadra è molto concentrata e motivata ed è molto ben disposta in campo. Gli spezzini efficaci sia in fase difensiva che offensiva impongono un ritmo di gioco molto elevato che i padroni di casa non riescono a reggere, tanto che prima dello scadere del primo tempo gli aquilotti segnano ben quattro mete conquistando in tal modo il punto di bonus offensivo. Ad aprire le marcature nei primissimi minuti della gara è il giovane Manuel Mazzanti (classe 2001), poi arrivano le mete di Francesco Hall, del “veterano” Marco Sturlese ed infine ancora di Mazzanti. Dalla piazzola Luca Gabrielli trasforma tre delle quattro mete messe a segno. Il Cus Piemonte muove il tabellone segnapunti solo grazie ad un calcio di punizione. Al '20 esce per infortunio Ruggeri sostituito da Alessandro Melani. Sul 26 a 3 l'arbitro espelle temporaneamente l'aquilotto Raffaele Mele ed il Cus è bravo ad approfittare della momentanea superiorità numerica mettendo a segno una meta nei minuti finali del primo tempo. Le squadre vanno al riposo con il punteggio di 26 a 10 a favore degli spezzini.

Il secondo tempo inizia esattamente come il primo; dopo poche battute di gioco gli aquilotti segnano ancora con Marco Sturlese abile a finalizzare in meta con una potente percussione. Gabrielli è ancora preciso dalla piazzola (33 a 10). A venti minuti dal termine della gara il tecnico aquilotto Gianluca Cartoni dà spazio a tutta la panchina effettuando tutti i cambi a disposizione. Purtroppo a dieci dal termine della gara l'arbitro espelle l'esperto mediano di mischia Adil Tabi che era appena entrato in sostituzione dell'ottimo Filippo Gelati. Ancora una volta la momentanea inferiorità numerica favorisce la formazione universitaria che ne approfitta per segnare due mete entrambe trasformate. La gara è comunque saldamente in mano alla Dr Ferroviaria che prima dello scadere ribadisce la propria superiorità segnando una ultima meta con la terza linea Paolo Vergassola, trasformata da Gabrielli. Risultato finale 40 a 24.

Domenica prossima 27 ottobre ore 14.30 Campo Comunale “Pieroni” della Pieve la Dr Ferroviaria Spezia ospiterà il Lyons Tortona, temibile formazione piemontese che punta a vincere il campionato.

Formazione Spezia: Gaglione (Cap.), Battezzati (V.Cap.) Del Vecchio, Conte, Baldini, Ruggeri, Mele, Vergassola, Sturlese, Gelati, Gabrielli, Mazzanti, Trivelli, Rabih, Hall, Sanchez, Bianchini, Melani, Brozzo, Tabi, Poli, Pecci.

Allenatori: Gianluca Cartoni e Fabio Paradiso. Altri risultati: Lyons Tortona-Cogoleto (38-23), Valtanaro -Tre Rose Casale (18-15), Saluzzo in sosta.

Classifica: Dr Ferroviaria Spezia 5, Lyons Tortona 5, Valtanaro 4, Tre Rose Casale 1, Cus Piemonte Orientale, Cogoleto e Saluzzo a zero punti.



Del settore giovanile rinviate per allerta meteo le partite che avrebbero impegnato rispettivamente le Franchigie Ligues1 Under 16 e Under 18 con le Province dell’Ovest ed il San Mauro Rugby.

In scaletta nel programma del fine settimana, sabato 26 ottobre alle ore 15,30 gli aquilotti DR Ferroviaria Spezia Under 14 di Mariano e Paolo Vergassola ospiteranno al Comunale Pieroni la compagine del Cus Genova e vedremo se riusciranno a replicare la bella prestazione avuta nei precedenti test match.

Ferma la Franchigia Ligues 1 Under 18, di scena domenica 27 ottobre alle ore 11 la Franchigia Ligues 1 Under 16 che in trasferta ad Imperia scenderà in campo con i pari età dell’UR Riviera.