Round Zero Gym, appuntamento a Riccò del Golfo

La Spezia - In vista dei futuri eventi sportivi, che vedranno protagonisti gli atleti della Round Zero Gym ASD, si unisce al team di esperti la dottoressa biologa nutrizionista Manuela Fé che si occuperà della dieta degli agonisti affinché possano raggiungere o mantenere il peso ottimale per i match. La dottoressa riceve su appuntamento presso corso nazionale 184 a La Spezia. La prossima riunione si svolgerà il 15 dicembre a Riccó del Golfo, e sarà possibile grazie alla rinnovata collaborazione dalla Round Zero Gym e de Il Club. Questa volta a salire sul ring per la Round Zero Gym saranno Leonardo Riccardi, Giacomo Corvi e farà il suo esordio Paolo Simoncini, guidati dal tecnico Luca Riccardi.