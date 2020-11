La Spezia - Dopo uno stop forzato di tre settimane causa Covid, Cristiano Ronaldo torna a mostrarsi su un campo di calcio al Manuzzi di Cesena. Andrea Pirlo lo preserva dal primo minuto e gli preferisce un attacco composto da Morata e Dybala, ma il portoghese dovrebbe entrare a partita in corso per tornare a prendere confidenza con il pallone. Nel frattempo il calciatore più pagato della serie A si è tenuto in forma allenandosi in casa tra cyclette, palestra privata e piscina.