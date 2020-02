Romairone approva: "Uno Spezia solido e sicuro"

La Spezia - L'occhio clinico dell'addetto ai lavori non è per forza portatore di uno sguardo freddo. E così una partita rimane una partita anche per chi nel calcio ci lavora da tutta una vita. A Giancarlo Romairone la sfida tra Spezia e Pordenone è piaciuta. "L'ho vista davvero con piacere. Ho visto soprattutto uno Spezia consapevole dei propri mezzi, cresciuto in autostima e sicuro nel tenere il campo. Oltretutto contro un'ottima squadra, che fa un bel calcio e ha una posizione di classifica interessante". L'ex diesse aquilotto era tra i tanti ospiti della tribuna centrale sabato scorso, insieme tra gli altri ad Ariedo Braida, dopo aver seguito i bianchi anche ad inizio stagione. "E l'evoluzione rispetto a qualche mese fa è evidente e permette di apprezzare ancora di più il lavoro svolto da Italiano e il suo staff. Stanno dimostrando di capire la categoria".

Il mercato di gennaio è stato ricco, se non di soldi quantomeno di operazioni di spessore. La classifica permette a tutte di sognare e a nessuna di sentirsi sicura. "Si nota il tentativo di provarci. Io mi soffermo sui colpi dello Spezia e dico che conosco bene Antonio Di Gaudio e credo che darà grandi soddisfazioni alla piazza. Oggi è giusto crederci visto che un paio di formazioni, tra le più attese a inizio anno, oggi mancano all'appello. Chi è più pronto e compatto, chi sta meglio mentalmente e fisicamente, in questa fase può dare un'accelerata importante e recitare un ruolo da protagonista fino alla fine. Ci metto anche lo Spezia: può essere lei l'outsider".



Sulla strada degli aquilotti ora c'è il Perugia di Pietro Iemmello, che Romairone portò allo Spezia. Dal punto di vista tecnico finì con la rottura del calciatore e la cessione: un flop. Dal punto di vista economico, fu un'importante plusvalenza per il club che lo aveva prelevato per una cifra piuttosto bassa dalla Pro Vercelli. "La sua storia è quella di un ragazzo dalle grandi doti, che se non trova l'ambiente a lui congeniale non riesce ad affermarsi. Quando sente fiducia e amore, esprime al massimo le sue potenzialità che sono da serie A. Non è solo il caso spezzino, è un leitmotiv della sua carriera. Io ne ho una stima particolare, perché ho potuto apprezzarlo in tutte le sue sfaccettature ed ero riuscito a lavorarci con grande soddisfazione".

Altro giocatore arrivato in bianco nella gestione Romairone era Andrea Catellani. Storia completamente diversa, parliamo di uno dei calciatori più amati dell'ultimo decennio e del capocannoniere della serie B 2015. Il dirigente lo volle con sé anche al Chievo, questa volta però per affidargli il compito di responsabile delle giovanili. "E' sempre stato un ragazzo intelligente con grandi capacità, ha la base giusta per fare un buon percorso. E' agli albori, l'anno scorso era sotto la mia ala protettrice e spero continui a cercare la strada giusta perché ha le possibilità di fare una bella carriera".