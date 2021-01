Roma, che batosta nel derby: lo Spezia lo affronterà due volte la settimana prossima

La Spezia - Sarà una Roma arrabbiata come non mai quella che lo Spezia affronterà per due volte la settimana ventura: martedì all'Olimpico in gara secca per la Coppa Italia, sabato sempre a Roma invece nell'ultima giornata di campionato. Arrabbiata per la sonora sconfitta nella sfida dell'anno: ieri sera la Lazio ha vinto 3-0 senza troppi complimenti. Una Roma che sabato prossimo non potrà fare affidamento su Gianluca Mancini, che in diffida, ha collezionato un cartellino giallo che automaticamente lo escluderà da quella partita: facile che sia titolare invece nella gara di Coppa.