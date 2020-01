Roberta Bruni operata, ma a La Spezia 2020 dovrebbe esserci

La Spezia - Operazione alla spalla sinistra per la campionessa mondiale universitaria del salto con l’asta Roberta Bruni. L’azzurra è finita sotto i ferri oggi a Roma, al Concordia Hospital, operata dal professor Giovanni Di Giacomo per una lesione al capo lungo del bicipite emersa nelle scorse settimane. La 25enne dei Carabinieri, primatista italiana assoluta indoor con 4,60 e tornata ad alti livelli lo scorso anno con la medaglia d’oro di Napoli prima di vestire l’azzurro ai Mondiali di Doha, sarà costretta a saltare la stagione al coperto: la attendono venti giorni di riposo con tutore e i tempi di recupero sono stimati in 3-4 mesi. La romana di Nazzano allenata a Rieti da Riccardo Balloni guarda già ai grandi appuntamenti del 2020 all’aperto: “L’importante è non perdere il sorriso - il suo commento sui social - Grazie dottor Di Giacomo per aver fatto come sempre miracoli”