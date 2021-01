Ritorno allo stadio? De Siervo: "Prima della fine della stagione"

La Spezia - Nel corso della conferenza stampa di presentazione della “PS5 Supercup” Juventus-Napoli, evento in programma il 30 gennaio allo stadio di Reggio Emilia, L’ad della Lega di serie A Luigi De Siervo ha parlato del campionato in corso definendolo "magnifico e non scontato" e a proposito degli stadi vuoti auspica una riapertura al pubblico prima della conclusione della stagione: "La ciliegina sulla torta sarà riaprire gli stadi prima della fine del campionato. Nei mesi scorsi sono stati fatti studi approfonditi poi presentati al Governo, al momento è presto ma contiamo prima della fine della serie A di far tornare i tifosi allo stadio, in un numero molto superiore a quello dei 1000 spettatori”, ha proseguito.



De Siervo ha aggiunto anche altro: "Si era parlato anche di possibilità di far entrare i tifosi vaccinati: è una delle cose di cui stiamo parlando, possiamo essere veicolo di campagna a favore del vaccino. Il nostro obiettivo resta quello di riabbracciare il pubblico. Stiamo combattendo nelle sedi istituzionali: rispettosi di tutti i limiti vorremmo riuscire a riaprire gli stadi, ci sono spazi adeguati per rispettare le norme e il distanziamento".