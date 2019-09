Ritornano i corsi di canottaggio alla Velocior: dal remoergometro alla vasca e poi in mare

La Spezia - Tornano i corsi della Società Canottieri Velocior 1883, la più antica società remiera spezzina. I locali della società bianco celeste hanno aperto le porte per le iscrizioni ai corsi di canottaggio 2019 – 2020.

Le attività sono rivolte a ragazze e ai ragazzi a partire dai 9 anni e sono suddivise in corsi di avviamento al canottaggio per un primo approccio alla tecnica di voga, in corsi di perfezionamento per allievi più esperti e in corsi per adulti anche in orari serali.

Sono previste lezioni in palestra con remoergometro e vasca di voga, oltre alle uscite in barca seguiti dallo staff tecnico della società. Tutte le attività sono tenute da istruttori della Federazione Italiana Canottaggio, coordinati da Francesco Bernul.



Per informazioni e iscrizioni è disponibile la Segreteria della Società in Piazzale della Dogana al numero di telefono 0187 731725 o alla mail velocior1883@libero.it. Per chi volesse, potrà consultare la pagina Facebook “Canottieri Velocior 1883” asd e il sito web www.velocior1883.it.