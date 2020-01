Rischio tifoseria spaccata sulla contestazione alla proprietà

La Spezia - Giornata importantissima in campo, con lo Spezia che ha la possibilità di agganciare il treno play-off pur con una partita in meno. Ma giornata da seguire sugli spalti, dove una parte della Curva Ferrovia avrebbe preparato una contestazione alla proprietà. Uno striscione di biasimo per protestare contro l'assenza di Gabriele Volpi e chiedere addirittura di passare la mano. Questo è quanto trapela da ambienti di curva. In settimana un comunicato (con passaggi dai toni diffamatori, impubblicabile per un giornale) ha girato sui social. In calce la firma "Curva Ferrovia", ma in verità mai apparso sulla pagina Facebook omonima, un segnale chiaro di quanto lo scritto non sarebbe stato condiviso da tutti i gruppi che animano il settore di casa. Segnali contrastanti, con il rischio evidente di spaccare la curva in un momento cruciale della stagione. E anche sulla reazione del resto dello stadio, rimane il dubbio di quanto questo sentimento sia condiviso.