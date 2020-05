Rischio caldo e infortuni, lo Spezia ha già giocato nelle città da 40°

La Spezia - Si gioca da metà pomeriggio in poi, questo per adesso si può dire dell'eventuale ripresa dei campionati in estate. Per fronteggiare il grande caldo di luglio ed agosto, gli slot per scendere in campo dovranno per forza di cose essere limitati e scelti con cura. Si è ragionato per adesso su tre scaglioni - indicativamente 16, 18.30, 21 - in modo da andare incontro alle esigenze televisive di garantire un minimo di spazio per "giocare" con il palinsesto. L'Assocalciatori ha invece indicato due orari, 18.45 e 21, per non sottoporre gli atleti ad un eccessivo stress fisico, contando che si scenderà in campo due volte a settimana. Il tema degli infortuni diventa cruciale man mano che ci si spinge verso la stagione calda e contando i due mesi senza veri allenamenti.

Lo Spezia in tutto questo ha dalla sua un calendario che gli risparmia le città più calde, quelle dove si sono raggiunte in taluni casi anche punte di 40° in luglio e agosto. Ha infatti già giocato a Trapani, Crotone, Cosenza, Benevento e Castellammare di Stabia. All'ultima giornata sarebbe di scena invece all'Arechi di Salerno. Le altre trasferte contemplano Verona (Chievo), Cremona, Livorno e Frosinone.