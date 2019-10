Ripresa senza Italiano, Mastinu e Bidaoui scalpitano

La Spezia - Ripresa agli ordini di Daniel Niccolini questa mattina a Follo. Il campo principale appena seminato, la squadra ha lavorato sul sussidiario sotto un sole ancora pienamente estivo. Le scorie della sconfitta contro il Trapani vanno cancellate in quattro giorni di lavoro. Il primo senza mister Vincenzo Italiano al campo, impegnato a Coverciano al corso Master UEFA anche in questa giornata.

Quando il gruppo è al completo, Catello Senatore sta già martellando i portieri da qualche decina di minuti. Krapikas è finito ovviamente sul banco degli imputati dopo lo svarione che ha aperto la strada al Trapani ed è destinato a lasciare il posto a Scuffet contro il Benevento. Il friulano è già nella parte, incita i compagni a gran voce e fa sentire la sua presenza. Presente Guido Angelozzi a bordo campo. Si mette in luce Beppe Mastinu, che pare davvero vicinissimo al rientro. Prova a mettersi in luce Gudjohnsen, decisamente più tirato rispetto a questa estate. Sarà lui a fare il centravanti in mezzo a Federico Ricci e Bidaoui sabato?



