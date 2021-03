Ripresa e rifinitura, tutto in 48 ore. Lo Spezia parte oggi per Torino

La Spezia - Domenica di lavoro per gli aquilotti. Nonostante si sia giocato sabato, il turno infrasettimanale non concede pause e la truppa di Vincenzo Italiano avrà soltanto due allenamenti prima della partenza per Torino: uno, appunto, ieri pomeriggio con la seduta di scarico nella quale la rosa è stata divisa in due gruppi, fra chi ha giocato contro il Parma e gli altri. Sviluppi offensivi, tattica e partitella a campo ridotto con novità dall'infermeria: ne esce Krapikas, che è di nuovo in gruppo, vi entra Saponara, uscito malconcio dalla gara contro i ducali. Per lui trauma distorsivo - contusivo al piede sinistro. Lavoro a parte per Pobega a causa di un trauma da impatto alla coscia destra, rimediato nelle ultime sedute della scorsa settimana. Differenziato per Rafael e lavoro atletico per Mattiello.