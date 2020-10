Riprende il karate alla Guzman

La Spezia - Dopo la pausa forzata, lo Shorin Karate della Scuola San Domenico di Guzman, riparte; dopo esserci lasciati con il successo conquistato alla gara Interregionale di Bologna nel mese di Febbraio 2020 con primi posti e piazzamenti da podio, riprendono in sicurezza gli allenamenti di questi giovanissimi atleti guidati dal Maestro Viani, che con metodologia tecnica da anni porta i suoi atleti ad eccellere ad ogni competizione a cui partecipano e nonostante facciano parte dell’Ente di promozione Uisp e Federalmente della Wtka, non si tirano indietro quando c’è da confrontarsi con altre realtà, prova ne sono i Campionati Italiani vinti nella Federazione Fiam ed in rappresentanza della Borgata Karate di Lerici del Direttore tecnico Maestro Giuseppe Morelli, responsabile del Karate Ligure della Uisp, come poi non menzionare le 8 coppe vinte negli anni dai nostri giovanissimi atleti al Trofeo Carnevale gara Interfederale che richiama ogni anno più di 800 atleti provenienti da ogni parte d’Italia, Trofeo che nel 2019 lo Shorin ha vinto salendo per la gara

riservata ai giovanissimi sul gradino più alto del podio e in assoluto considerando anche i più grandi al 2° posto. Nelle competizioni Uisp numerosi i Campionati Nazionali vinti sia Individualmente che a squadra, per quanto riguarda la Wtka il giovani allievi del maestro Viani si sono imposti contro atleti di società italiane e straniere, portando più volte i suoi atleti a vestire la maglia della Nazionale di Karate Wtka con cui hanno preso parte con successo a Campionati Internazionali all’estero. Oggi l’obbiettivo del maestro Viani nella ripartenza è quello dello sviluppo di un progetto sportivo che porti alla formazione di un nuovo gruppo agonistico che negli anni avvenire acquisisca capacita tecniche di alta rilevanza ed in grado di bissare i successi sinteticamente espressi; rivolgiamo quindi un invito ai genitori che volessero far parte di questo progetto e far iniziare ai propri figli con età compresa tra i 6 e i 10 anni un percorso di crescita e di formazione sportiva con il karate insegnato dal Maestro Viani e di rivolgersi per le iscrizioni al numero

3356512738, oppure presentarsi presso la palestra della Scuola San Domenico di Guzman nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 17,00 in poi.