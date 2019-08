Riparte la stagione di pugilato alla Round zero gym sotto la guida di Luca Riccardi

La Spezia - Dopo la piccola pausa estiva il team della Round Zero Gym il 2 settembre riapre i corsi di pugilato stile Olimpico Agonistico, amatoriale e di ginnastica Funzionale, L’allenamento naturale è come il gioco dei bambini; corrono, rallentano, scattano e si riposano.



Allenarsi a intensità costante ci fa ricercare una “zona di confort” senza andare oltre.

Rompere l’equilibro anche per solo pochi secondi costringe il corpo a reagire in maniera veloce per contrastare le nuove condizioni fisiologiche per essere pronto la volta successiva, creando nuovi adattamenti, aumentando il metabolismo basale e le performance sportive.

I corsi sono articolati tutti i giorni I 13 alle 20, per chi desidera avvicinarsi a questo avvincente sport sia come modo per mantenere una ottima forma fisica e mentale, allenando oltre il corpo anche la mente per affrontare le difficoltà della vita.



Il pugilato non è solo uno sport ma un vero e proprio stile, in più è un ottimo strumento di difesa personale. Anche per questo sempre più donne e guantoni sta diventando un binomio accattivante. La boxe non è violenza ma il contrario di essa, poichè insegna ai pugili ad essere uomini, accrescendo e sviluppando le proprie doti. Se sappiamo difenderci, non avremo motivo di essere aggressivi.



L'allenamento consiste nello sviluppo delle capacità coordinative attraverso uso di attrezzi e corpo libero e nell'apprendimento dei fondamentali del pugilato, con l'apprezzamento dello spazio, della distanza, del tempo e del ritmo. l'attività di sparring condizionato (attività a coppie senza contatto) dove si sviluppano azioni di attacco-difesa- contrattacco.



Il Tecnico Federale Riccardi Luca, i dirigenti e Atleti vi accoglieranno in questa fantastica realtà spezzina. Contatti 3287327116 WWW.roundzerogympalestralaspezia.com raundzerogym@gmail.com Roundzerogym Facebook Instagram