Riparte la boxe thailandese alla Gold Gym, due lezioni prova gratuite

La Spezia - Muay Thai Piccioli ha riaperto, dopo la fase del lockdown, il corso di boxe thailandese tenuto dagli istruttori Nicola Piccioli e Fabio Luminiello all'interno della palestra Gold Gym di La Spezia in Via Gramsci 52, con l' assoluta novità del maxi schermo dove vengono proiettate le immagini dello sparring degli atleti e i match dei campioni della disciplina.

"Abbiamo riaperto nel pieno rispetto delle normative vigenti - spiegano dal Muay Thay Piccioli -, con all'ingresso termoscanner e dispenser di gel igienizzante, la sala è completamente arieggiata e sanificata dopo ogni sessione, le lezioni sono a numero chiuso con distanziamento segnalato a pavimento. Gli istruttori lavorano con mascherina e guanti come le norme prevedono. Lo sport è importante, ma fondamentale sono la sicurezza e la salute dei nostri atleti. Ringraziamo il direttivo della palestra Gold Gym per l'egregio lavoro di predisposizione dei locali".

Gli allenamenti di Muay Thai proseguiranno senza sosta per tutta l'estate, con frequenza trisettimanale. Per chi volesse avvicinarsi a questa antica disciplina ma anche per chi vuole fare attività fisica unendola a tecniche di autodifesa, due lezioni di prova sono gratuite.