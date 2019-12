Rinvio Spezia-Cremonese, le modalità di rimborso dei biglietti

La Spezia - Ufficializzando il rinvio della partita in programma domani al Picco, “in considerazione delle avverse condizioni meteorologiche in arrivo”, lo Spezia Calcio ha comunicato tramite il proprio sito anche le modalità di rimborso dei tagliandi, che saranno ritenuti validi (annullati solo quelli omaggio e servizio) per il recupero la cui data sarà comunicata prossimamente.

Queste le soluzioni per chI ha già acquistato i tagliandi:

- per il rimborso dei biglietti acquistati presso i punti vendita ETES, è possibile rivolgersi al punto vendita interessato entro e non oltre le ore 17:00 del 27 dicembre 2019;



- per il rimborso dei biglietti acquistati online attraverso il sito ETES.IT, è possibile richiedere il rimborso scrivendo all'indirizzo e-mail servizioclienti@etes.it entro e non oltre le ore 17:00 del 27 dicembre 2019.