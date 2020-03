Rinviata la Viareggio Cup, salvi per adesso gli assoluti d'atletica

La Spezia - Nelle scorse ore erano arrivate le prime rinunce: Rayo Vallecano e Botafogo avevano comunicato l'intenzione di non partecipare alla Viareggio Cup 2020 vista la situazione sanitaria italiana. A dieci giorni dal via alla competizione calcistica giovanile l'incertezza anche questo ha spinto gli organizzatori a prendere in mano la situazione e rimandare sine die la kermesse. Si commuove il presidente Alessandro Palagi del Centro Giovani Calciatori mentre annuncia la decisione presa dal consiglio direttivo questa mattina in conferenza stampa. "Abbiamo contattato nelle scorse ore diverse squadre straniere per capire il loro pensiero, la loro volontà di partecipare nonostante il contesto. Almeno un paio avevano già deciso di rinunciare. Così siamo passati a parlare con le squadre italiane che ci hanno rassicurato sulla loro partecipazione nelle date che avevamo deciso. Ma questa è un'emergenza che vogliamo affrontare a schiena dritta".

Ieri pomeriggio erano arrivate telefonate al Comune della Spezia e allo stesso Spezia Calcio, partner strategici della competizione, per anticipare il tutto. Tra dieci giorni proprio lo stadio Picco avrebbe dovuto accogliere la gara d'apertura. "Una decisione di coraggio - ha detto Palagi - di solidarietà e rispetto, che mette al primo posto la salute. La salute degli stessi ragazzi che avrebbero partecipato, sospendiamo momentaneamente l'edizione numero 72. Non viene cancellato, ci tengo a sottolinearlo. Continueremo a prepararci per disputare l'edizione, quando sarà possibile".

Al momento invece non ci sono variazioni in merito ai campionati assoluti d'atletica leggera, la manifestazione sportiva più importante per la città e forse per l'intera Liguria, programmata al campo sportivo Montagna per fine giugno. La federazione di atletica leggera ha sospeso ogni attività agonistica fino al 3 aprile in ossequio alle disposizioni del governo. "La Fidal ritiene che in un momento di emergenza per il Paese, applicare quanto previsto determinerebbe un ulteriore motivo di stress per il Servizio Sanitario Nazionale, con la conseguenza di sottrarre preziose risorse all’opera quotidiana volta al contenimento del contagio", recita una nota. Martedì prossimo il presidente federale Alfio Giomi sarà in città per partecipare alla conferenza di presentazione di La Spezia 2020.



Aggiornamento ore 14.46 - La conferenza stampa di presentazione dei campionati assoluti La Spezia 2020 è stata rinviata a data da destinarsi in virtù del decreto del governo sull'emergenza sanitaria.