Rino Crisci entra nella squadra della Cestistica Spezzina

La Spezia - "Una nuova sfida accompagna il mio ritorno a tempo pieno da ‘cronista’. Dopo che per tanti anni, ho calcato il parquet del Basket Special Olympics, torno al mio ruolo naturale e trovo spazio nella Società di Andrea Armani che milita in Serie A2 Femminile, la Cestistica Spezzina Crédit Agricole.

Ho voluto fortemente questa nuova sfida, per mettermi a stretto contatto con il mio modo di fare per questa Società, senza offendere Le Aquile Basket La Spezia, a cui devo e darò ancora molto.

Ero scettico quando a settembre mi sono avvicinato ai loro allenamenti al palazzetto nel pre campionato. Un pallone si perde a fondo campo, quindi ne passo subito un altro veloce per non far perdere il ritmo. Due. Tre… Così ho capito che ci potevo stare.

Nella partita d’esordio mi sento dire “prendi una sedia e mettiti con la stampa a bordo campo… A bordo campo io! con la A2... Mah!

Finalmente mi dicono i miei compiti: tra un quarto e l’altro portare le statistiche alle squadre; quindi dopo l’intervallo lungo, assieme ai dirigenti, metto a posto i palloni usati dai ragazzi che si cimentano in alcuni, durante appunto l’intervallo.

Ringrazio cuore tutta la società, staff e giocatrici. Inoltre non posso non ricordare che la ‘gavetta’ del basket non giocato, l’ho appena iniziata con Le Aquile Basket La Spezia e in particolar modo la Presidente Alessia Bonati, il Dirigente Amedeo Dalpadulo, ai coach – fondatori della squadra - Alessandro Fiori e Sandro Moroni. Grazie anche a Maurizio Bertelà che era nel terzetto dei coach (e oggi assistente di coach Corsolini assieme a Giulia Zampieri), che nei primi miei due anni da giocatore, per la quale mi ricordo un aneddoto. Eravamo al Palacima di Alessandria, si giocava l’integrato e Maurizio mi disse “oggi mi sento che fai canestro” e lo feci, non so, ma segnai. Boh!

Per ultimo ma non per questo è meno importante. Anzi, un grazie speciale al dirigente Alessandro Pollio, artefice del mio inserimento.

Oggi sono in A2 e presto mi auguro di andare in A1, per un’altra bella storia, che io, Rino Crisci, sto vivendo…. Grazie Cestistica".



Rino Crisci