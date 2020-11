La Spezia - Ecco un altro colpo d'occhio dello stadio Picco. Montate in queste ore le ringhiere che sostituiscono le alte paratie in plexiglass che dividevano i distinti dal campo di gioco. Si è optato per una fila di elementi metallici di colore bianco, in virtù anche della velocità di messa in opera. Imponente la fila di elementi proiettori sulla copertura del settore, che hanno aumentato notevolmente la luminosità di tutto l'impianto.