La Spezia - Una giornata di squalifica per Rincon del Torino che salterà così la sfida alle Aquile in programma sabato pomeriggio. Fermati per un turno anche Obiang (Sassuolo), Hernani (Parma), Leao (Milan), Di Lorenzo (Napoli), Jankto (Sampdoria), Reca (Crotone).