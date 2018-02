Rinascita Bolzoni, con lo Spezia ha già doppiato le presenze a Novara

La Spezia - Che questo sia l'anno della rinascita calcistica di Francesco Bolzoni ormai non c'è più alcun dubbio. Arrivato con la nomea di infortunato cronico, il centrocampista è diventato un punto fermo nello scacchiere di Fabio Gallo che gli ha riservato il posto in campo che lui stesso ha occupato nella sua carriera di calciatore. Sabato tornerà nello stadio che non lo ha visto protagonista tra gennaio 2016 e agosto 2017.

Lo dicono i numeri: 16 presenze in una stagione e mezza per un totale di 712 minuti di gioco. Due volte in campo il primo anno, 13 il secondo; non più di una manciata le partite giocate da titolare. Con la maglia bianca, in 25 giornate di serie B, le presenze sono già diciotto. Il minutaggio poi è il doppio di quello piemontese: 1.455 minuti, tutti da titolare.