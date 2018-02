Rimescolare l'attacco è la tentazione di Gallo

Arriva un Venezia con cinque difensori, ballottaggi tra Palladino e Mastinu e tra Forte e Granoche. De Col gioca con una maschera protettiva, torna Lopez. Inzaghi ha lanciato Stulac per lo squalificato Bentivoglio.

La Spezia - Sfruttare l'onda del primo assist vincente sfornato in quel di Chiavari da Raffaele Palladino e riproporlo dal primo minuto anche contro il Venezia. Sono tutti in attacco i temi della vigilia per Fabio Gallo, che ha bisogno forse di trovare forze fresche là davanti dove al Comunale sono sfumate occasioni preziose di chiudere la partita evitando la sofferenza finale. E così l'ex genoano potrebbe partire anche oggi dall'inizio al posto di Mastinu mentre Forte farebbe riposare un Granoche apparso appannato ultimamente.

La buona notizia è che, uruguaiano a parte, tutto il reparto sembra vivere un momento di discreta forma che sopperisce alle assenze forzate di Gilardino e Ammari, infortunati. Il 4-3-1-2 vedrà il ritorno di Lopez dopo la squalifica, in difesa insieme a De Col, Terzi e Giani e davanti a Di Gennaro. Bolzoni è frangiflutti, con Mora e Pessina ai suoi fianchi. Maggiore dovrebbe dunque ripartire dalla panchina.



Qui Venezia. Niente da fare per il ricorso di Bentivoglio, che sconterà oggi la terza giornata di squalifica. Al suo posto Filippo Inzaghi ha lanciato con successo il giovane Stulac, che quindi sarà la mente del centrocampo con Falzerano e Pinato ai suoi fianchi. I veneti prediligono una difesa a tre, o forse sarebbe meglio dire a cinque: Buscagin (favorito su Frey), Modolo, Andlekovic, Domizzi e l'ex Garofalo si piazzano davanti ad Audero. In tribuna Litteri anch'egli fermato dal giudice sportivo, dentro Zigoni con Marsura. Geijo dovrebbe partire dalla panchina.