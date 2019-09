Riecco Bidaoui, da febbraio solo briciole e contratto in scadenza

La Spezia - Storia di un calciatore che quando pensi 'ma com'è che non gioca in serie A?', la risposta ti arriva con puntualità disarmante. Soufiane Bidaoui è tornato a lavorare insieme al gruppo da questa settimana dopo sette mesi di blackout calcistico arrivati proprio nel suo momento migliore. Un mese dopo la strepitosa partita di Brescia di gennaio il belga marocchino, che in quel momento nessun difensore della serie B poteva pensare di contenere, si fermava sul più bello. Un dolorino nel 3-0 contro il Livorno. Esito: avrebbe giocato poco più di un'ora fino alla fine della stagione regolare. Buttato poi nella mischia ai playoff per i venti minuti finali al Picco contro il Cittadella, senza incidere.



Vincenzo Italiano inizia ad allenarlo davvero solo ora dopo che l'estate è trascorsa a recuperare da quella che a marzo era una "lesione di basso grado al flessore", poi diventata forse qualcosa di peggio dopo l'illusorio ritorno in campo contro la Salernitana. Ora c'è già chi sogna che ci sia lui presto sulla fascia sinistra a raccogliere il cambio campo di Federico Ricci e provare l'uno contro uno. Per capire cosa dirà il futuro, visto che il suo contratto è in scadenza a giugno, e per dare forma a quella catena mancina che l'anno scorso con Augello e il miglior Mora alle sue spalle era diventata l'arma migliore dello Spezia.