Ricordate Pierpaolo Masi? E' tornato al Picco... da fisioterapista

La Spezia - Aveva chiuso in crescendo quel campionato di rinascita, il primo dell'era Volpi, diventando uno dei punti di riferimento là davanti. Pierpaolo Masi fu uno dei più positivi nella squadra di Marco Rossi, con le sue 8 reti finali che non bastarono a prevalere nei play-off. In estate sembrava dover rimanere anche in serie C, poi andò diversamente. Ieri sera è tornato al Picco con un ruolo del tutto nuovo: fisioterapista del Frosinone. Ciociaro di nascita, Masi ha chiuso la carriera di calciatore in estate nel Ferentino svolgendo già il ruolo di operatore sanitario. Ieri ha celebrato il suo ritorno al Picco sui social: "Bello ritornare, anche con vestiti differenti!".