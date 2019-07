Riconoscerli sarà facile solo sul campo di calcio

La Spezia - Tornano a giocare assieme come quando avevano 18 anni ed entrambi facevano parte della Primavera della Roma. Lo Spezia ha i suoi gemelli: sono Matteo e Federico Ricci, 25 anni e due mesi. Guido Angelozzi ci mette due estati a riunirli. Il primo, regista di centrocampo, acquistato l'anno scorso dalla Roma a titolo definitivo con la clausola che una buona percentuale dell'eventuale nuova cessione andrà ai giallorossi. Per il secondo si cerca di strappare lo stesso tipo di accordo dal Sassuolo in queste ore, in alternativa c'è il prestito. Ma intanto anche Federico, l'attaccante esterno, è in città e posa con il fratello in polo ufficiale dello Spezia Calcio.



E' il colpo da serie A del mercato. Il Ricci con la "F" nel 2015 era stato uno dei dominatori della serie B, proprio lì nel ruolo in cui lo vuole inserire lo Spezia. Era il Crotone di Juric, che lui contribuì a promuovere con 11 reti e 8 assist in 36 presenze. Sono i più o meno i numeri di Okereke, che Federico Ricci sostituisce pur senza avere la stessa duttilità tattica. Fu quella l'annata che gli aprì le porte della serie A: Sassuolo, Genoa e di nuovo Crotone.

La scorsa stagione in chiaroscuro a Benevento con Bucchi in panchina, ma è un po' tutto il Benevento che alterna prestazioni e cadute. Il 18 novembre 2018 arriva al "Picco", perde per 3-1 ma segna come aveva fatto Matteo venti minuti prima, prima volta nel calcio italiano per due gemelli con maglie diverse. In tribuna la famiglia, gli unici a festeggiare entrambe le reti. Da quest'anno per i Ricci sarà più facile seguire le gesta dei due.