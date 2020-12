Ricci un lancio favoloso, Bastoni ci va vicinissimo, Maggiore che errore

La Spezia - Provedel 6 - Battezza male la punizione di Milinkovic e si fa battere sul suo palo. E' l'unico errore della sua partita, perché a tu per tu con Immobile fa il possibile e si dimostra sempre concentrato nel salire fino alla trequarti per spazzare un pallone filtrato dietro la difesa.



Ferrer 6 - Attento e affidabile nella fase di contenimento su Marusic, che oggi non ha mai l'occasione di pungere in avanti. Non è altrettanto determinante in fase di costruzione, ma supporta l'azione sempre anche senza particolari invenzioni.



Terzi 7 – Una partita senza sbavatura in fase difensiva, le difficoltà arrivano dagli errori dei compagni più che dagli avanti laziali. Solo un risultato positivo avrebbe permesso di festeggiare meglio le 200 presenze con la maglia bianca.



aggiornamento - Il lancio per Nzola è di Ricci e non di Terzi



Chabot 7 - Molto attento in ogni diagonale così come nel gestire il pallone, anche sotto pressione. Riesce anche a risultare piuttosto pulito, una coordinazione impeccabile nonostante la sua imponenza fisica.



Bastoni 6,5 - In avanti ancora una partita da attaccante aggiunto, con un gioco di gambe e tiro di punta che il palo sventa. Indietro non va per il sottile con Lazzari e quindi si becca un giallo che suggerisce a Italiano di non rischiarlo (dal 1'st Marchizza 6 – Ci mette qualche minuto ad ingranare, poi si mette a macinare chilometri anche se l'intesa con Gyasi pare un po' arrugginita)



Estevez 6 - La punta delle dita di Reina e quel palo, il secondo della sua stagione, gli negano un gol nei primi minuti. Meno irruento del solito, anche perché è diffidato e vuole esserci a Crotone. (dal 45'st Mastinu sv )



Ricci 6,5 – A volte si concede tocchi al limite che non facilitano il lavoro dei compagni, ma è un punto di riferimento imprescindibile e non teme la marcatura che Inzaghi gli cuce addosso. E' suo il lancio che riapre la partita, un'intuizione geniale che Nzola nobilita. ì



Maggiore 5,5 - Brutto l'errore che apre la strada al vantaggio della Lazio, che forze condiziona tutta la sua partita. Fatta di tanti errori di misura, cosa che di solito non gli appartiene (dal 20'st Deiola 6 – Entra in campo deciso e anima la fascia sinistra)



Gyasi 6 – Grandissimo lavoro di raccordo sulla fascia, i movimenti con Bastoni sono armonici ed efficaci. Peccato però che al momento di concludere non riesca ad essere né troppo lucido e neanche troppo fortunato.



Nzola 6,5 - Un gol straordinario il suo. Nell'unica occasione in cui può andare in campo aperto si toglie la soddisfazione di elude il più forte difensore italiano del momento e indovina l'angolino. L'occasione successiva forse è più semplice, ma lui non altrettanto ordinato (dal 45'st Piccoli sv)



Farias 6 - Quando prende la palla, qualcosa ne esce sempre fuori. Peccato per quello stop mancato in area che lo costringe ad allargarsi e dribblare Reina nel possesso migliore gli capiti in aria (dal 20'st Agudelo 6 – Un paio di spunti importanti)





All. Vincenzo Italiano 7 – Come sarebbe stata questa partita senza quegli errori che hanno determinato i due gol della Lazio nel primo tempo? E' l'unico rimpianto di questo pomeriggio, perché per il resto lo Spezia gioca ancora una volta una signora partita che conferma che i bianchi non sono frutto del caso e del solo entusiasmo. Contro le grandi, fino ad oggi, il divario tecnico alla fine ha fatto sempre la differenza in negativo. Ma arriveranno punti anche contro queste e in effetti con l'Atalanta è già successo. Niente punti, ma un'ulteriore iniezione di fiducia.