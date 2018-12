Ricci superlativo, Capradossi l’ennesima medaglia

Terzi l’architrave nel momento difficile, Mora domina in mezzo. Augello scarico, Vignali si spegne alla mezz’ora.

La Spezia - Lamanna 7 - Puntuale sul colpo di testa di Bovo, avventato su quell’uscita a inizio ripresa ma strepitoso su un tiro da fuori di Mancosu che sarebbe finito nell’angolo.



De Col 6,5 - Bel duello con Calderoni tra due “trattori” della fascia: si compensano ma il nostro merita mezzo voto per come spazza di testa nel finale in più occasioni.



Terzi 7 - Lancia Okereke in area con un’imbeccata da trequartista, per la prima vera azione da gol della ripresa aquilotta. In anticipo nel finale a scacciare i fantasmi.



Capradossi 7 - Puscas, Budimir e La Mantia: in tre giornate mette i ferri a tre centravanti di razza e si prepara all’anno che lo deve consacrare.



Augello 6 - Nonostante il turno di riposo a Crotone non è brillante come nei momenti migliori e neanche troppo preciso nei movimenti.



Bartolomei 6,5 - Solido come sempre, in un’ora spende le ultime energie dell’anno puntellando la sinistra dove il Lecce corre molto (dal 17’st De Francesco 6 - Prova a trovare un buco in un Lecce che ormai si è schierato dietro)



Ricci 7,5 - Spiazza Vigorito e segna il suo terzo gol stagionale, ma è solo il dettaglio in una prestazione fatta di contrasti, migliaia di palloni giocati e aperture di prima.



Mora 7 - Soprattutto fortunato nel procurare il rigore, soprattutto bravo nel cercare un gol di prima da cineteca e nell’essere il punto di riferimento di ogni rilancio.



Vignali 6,5 - Un’ora di grande spessore e agonismo, poi va calando e il passo con cui percorre la fascia si fa meno veloce



Gyasi 6,5 - Stoico nel lottare contro tutta la difesa leccese, una partita di sacrificio a servizio della squadra che lo consacra uno dei migliori dell’ultimo periodo (dal 22’st Okereke 6 - Una grande occasione con uno scatto da cobra)



Pierini 5,5 - Non porta quell’imprevedibilità che gli si chiede e i suoi dribbling si fermano sui piedi della difesa leccese (dal 32’st Bidaoui 5,5 - Poteva osare di più vista la stanchezza generale)





All. Pasquale Marino 7 - Lo Spezia parte forte e va in vantaggio, è chiaro che le energie non possono essere molte visti gli impegni ravvicinati, il viaggio con tanto di contrattempo aereo e gli infortuni che hanno per forza di cose limitato il turn over. La partita si incanala sui binari voluti, ma nel secondo tempo c’è un appannamento generale che è particolarmente evidente sulle fasce. Con i cambi i bianchi spingono il Lecce di nuovo trenta metri indietro, ma è già arrivato il pareggio e comunque la brillantezza rimane un miraggio. Un punto che proietta nei play-off, quinto risultato utile consecutivo e squadra in crescendo.