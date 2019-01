Ricci squalificato salta il Brescia, Liverani out a Lecce

La Spezia - Matteo Ricci non ci sarà a Brescia. Ricevuto il quinto cartellino giallo, il regista non sarà del match contro le lanciatissime Rondinelle di mister Corini. Squalifiche anche per Benali (Crotone), Brugman (Pescara), Di Noia (Carpi), Di Tacchio (Salernitana), Iori (Cittadella) e Migliorini (Salernitana). Un turno di stop anche per Liverani per aver "contestato una decisione arbitrale e rivolto al Direttore di gara un'espressione irriguardosa". Seimila euro di multa al Lecce "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco due petardi, cinque fumogeni e due bottigliette d'acqua". Multa anche per il Foggia.