Ricci e Galabinov da oggi liberi di accordarsi con un altro club

La Spezia - Ricci, Acampora, Galabinov e Terzi sono liberi di sottoscrivere un accordo con un altro club valido a partire dalla prossime stagione. Sono questi i quattro calciatori di proprietà dello Spezia entrati negli ultimi sei mesi di contratto con il club di Via Melara. Sicuramente ancora al centro del progetto paiono i due centrocampisti Ricci e Acampora: con entrambi era stato abbozzato un tentativo di rinnovo che per ora non ha portato alla fumata bianca. Con capitan Terzi non pare difficile prolungare anche più avanti per un eventuale settimo anno con la maglia bianca. Tutta da decifrare la posizione del centravanti bulgaro, per cui non è escluso un addio a fine stagione indipendentemente dalla classifica finale.