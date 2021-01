Ricci e Acampora positivi, rischio focolaio in gruppo

La Spezia - Matteo Ricci e Gennaro Acampora positivi al Covid. Saltano Spezia-Hellas e almeno altre due partite di campionato, quella contro il Napoli del 6 gennaio e quella contro la Sampdoria dell'11 gennaio. E' una tegola pesantissima quella che si abbatte sul gruppo aquilotto nel giorno del primo allenamento dell'anno. I due centrocampisti sono risultati positivi ai test effettuati il 31 dicembre 2020 (a quelli del 27 erano tutti negativi) e da oggi sono in isolamento nelle proprie abitazioni. Si attendono con le dita incrociate i test programmati per domani in tarda mattinata per escludere il virus si sia propagato ad altri elementi della squadra.

Già così, è una mezza emergenza per Vincenzo Italiano in vista degli impegni ravvicinati della prossima settimana. Ricci è il regista titolare della squadra, tra i suoi sostituti proprio Acampora e Bartolomei, in lista di cessione da qualche cessione e che quindi non sarà convocato per scelta tecnica. Toccherà quindi ad Agoume, il francesino dell'Inter che nella prima parte di stagione ha morso il freno per lo scarso impiego, muovere il pallone al centro dell'undici bianco. Il fatto è che non si può chiedere a nessuno, tanto meno ad un 18enne, di giocare quattro partite in due settimane.



Forse già contro la Sampdoria, e quasi sicuramente contro il Torino, dovrebbe in ogni caso ritornare tra i disponibili il brasiliano Leo Sena, reduce da qualche problema fisico. Anche lui è un uomo d'ordine, una buona carriera in Brasile ma solo due presenze ad oggi in Italia. Momento quindi difficilissimo per gli aquilotti, che danno fondo alla rosa cercando di tirarne fuori il meglio. Si giocano punti importanti per rimanere in linea di galleggiamento sopra la zona retrocessione e si giocano in piena emergenza. Anche in difesa non mancano i problemi: Sala è fuori dai giochi, Ferrer recupera forse solo la prossima settimana e su Vignali cade il peso di tutto il settore destro arretrato.

Il mercato viene in aiuto solo parzialmente. Da lunedì si possono chiudere i primi affari, ma l'idea in casa aquilotta era in primis di sfoltire e di passare agli acquisti in una fase successiva. Piani difficili da rivedere in corsa, anche per le dinamiche stesse della sessione invernale. E in ogni caso un nuovo elemento avrebbe bisogno di tempo per entrare negli schemi di Italiano. E se domani venissero fuori nuovi casi positivi? Lo Spezia potrebbe chiedere di rimandare la partita contro il Verona, ma è un jolly che si può giocare solo una volta a stagione. E che sposterebbe il problema di soli tre giorni.