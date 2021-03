Ricci da Coverciano: "Grazie mister Italiano, io vengo dalla gavetta"

La Spezia - "Mi ha chiamato il direttore Mauro Meluso venerdì. 'Sei stato convocato in nazionale'. E' stato bellissimo, io ci ho sempre sperato". Insieme a Toloi, Matteo Ricci è la grande novità dell'Italia di Roberto Mancini impegnata nelle qualificazioni al mondiale 2022. Oggi conferenza stampa per i due debuttanti. Il regista aquilotto parte dallo Spezia: "Nel club giochiamo un calcio propositivo, questo mi ha permesso di essere convocato. Ringrazierò sempre mister Italiano per i suoi insegnamenti. Essere qui con i migliori calciatori italiani è emozionante".

Protagonista dell'ascesa del club aquilotto, che non mandava un calciatore nella nazionale maggiore dal 1936. "Non rimpiango la scelta di essere partito dalle categorie inferiori. Mio fratello Federico lotta con il Monza per la promozione in Serie A: ci sentiamo spesso e ci sosteniamo a vicenda. Conoscevo già Florenzi, Pellegrini e De Rossi". Per lui c'è stato un simpatico battesimo che è toccato a tanti altri. "Mi hanno già teso una trappola, perché ieri sera a cena mi hanno fatto cantare una canzone... sono cose che fanno gruppo".