Ricci F. "Buona gara e buona prestazione, peccato per quel black - out"

La Spezia - Una grandissima prestazione e un gol incredibile all'incrocio dei pali non sono bastati a Federico Ricci per impattare il risultato contro il Crotone. Il suo Spezia ha dovuto cedere alla doppietta del nigeriano Simy.



"Abbiamo fatto una buona gara è una buona prestazione. Abbiamo avuto un black out e il Crotone è riuscito a farci due gol. Non penso meritassimo di perdere. Abbiamo approcciato bene li abbiamo messi li, poi quando siamo andati sotto di due gol non è stato facile riaprire la gara. Nelle partite ci sono alti e bassi. Il mister ci fa lavorare molto sugli esterni, preparazione estiva e approccio al campionato sono stati fondamentali. Mi trovo bene in squadra. Rammarico quando abbiamo buttati tanti palloni in mezzo ma non siamo riusciti ad essere incisivi. Potevamo fare di più a livello di risultato ma credo che il Crotone sia una buona squadra che potrà fare bene in campionato.”