Ricci: "Due partite in cui faremo di tutto per entrare nei play-off"

La Spezia - "Peccato per la doppia parata di Brignoli nella ripresa, ma è un grandissimo portiere ed oggi lo ha dimostrato, negando la gioia del gol a me e Gyasi". Così Matteo Ricci al termine del pareggio di Palermo. Per lui un ritorno in cabina di regia dopo la squalifica scontata nell'ultimo turno di campionato. "Il Palermo è una grande squadra, ci aspettavamo che sarebbero partiti forte, ma noi abbiamo retto bene ed appena i nostri avversari hanno iniziato ad abbassare il ritmo, abbiamo iniziato ad uscire fuori, interpretando quel calcio propositivo che abbiamo dimostrato far parte del nostro dna.

Siamo stati bravi a lavorare molto bene tra i vari reparti, ci siamo dati una mano fino alla fine, evitando di esporre il fianco alle loro ripartenze e dispiace per le due reti subite, situazioni nelle quali avremmo dovuto far meglio. Mancano 180' alla fine della regular season e noi faremo di tutto per chiudere nei playoff, un traguardo che ci meritiamo di tagliare dopo i tanti sacrifici fatti nel corso di questa stagione".