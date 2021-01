Ricci, Bastoni e Acampora negativi, ma difficile il recupero per sabato

La Spezia - Sono tutti e tre negativi i calciatori dello Spezia colpiti dieci giorni fa dal Covid. Ricci e Acampora, e successivamente Bastoni, si erano fermati prima della sfida al Verona che ha inaugurato il 2021. Tutti senza sintomi, erano però risultati positivi ad uno dei test di routine che i calciatori professionisti, così come gli staff, svolgono periodicamente. Il tampone di controllo ha confermato nelle scorse ore il cessato pericolo, quindi i tre potrebbero tornare in gruppo a breve. Prima però sono previsti gli esami medici del caso per riavere l'idoneità, oltre ad un nuovo giro di tamponi che si dovrebbe svolgere giovedì insieme al resto del gruppo. Difficile in ogni caso possano essere di rientro per la partita di sabato contro il Torino.