La Spezia - Con la prossima fanno cifra tonda per Riccardo Saponara. Il 29enne attaccante dello Spezia, in prestito dalla Fiorentina, potrebbe festeggiare la presenza numero 150 in serie A proprio al Franchi se dovesse scendere in campo domani pomeriggio. Per lui ad oggi 20 reti e 29 assist nella massima serie insieme a 12 gol e 20 assist in serie B in 84 presenze.