Riccarda Petacchi e compagne cercano la prima vittoria del 2018

La Spezia - Prima vittoria del 2018 fortissimamente cercasi, da parte dello Spezia Volley Autorev, anche perché l’avversario atteso sabato 10/2 (al Palamariotti spezzino) è uno Stella Rimini che se battuto di netto verrebbe scavalcato in classifica; cosa di non poco conto. Le romagnole sono infatti due punti sopra le bianconere, già un successo al tie-break vorrebbe dire agganciarle, ma il momento sembra indurre le “autoreviane” all’ottimismo e puntare alla vittoria piena. Secondo coach Marco Damiani infatti il complesso ha lavorato alacremente durante la settimana, nonché rientrano la banda Lorenza Magni, che contro la Gramsci Pool a Reggio Emilia era fuori per colpa di una spalla…e Riccarda Petacchi, da tempo in disparte per via d’un ginocchio.

Si gioca alle ore 17.30, per la 15.a giornata, 2.a del girone di ritorno nel Girone E della Serie B2 nazionale di pallavolo femminile. Arbitrano Valerio Degl’Innocenti e Andrea Natalini.