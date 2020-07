Riapre il museo del ciclismo di Pegazzano, focus sul cicloturismo

La Spezia - Riprendono finalmente le attività al museo nazionale del ciclismo “Adriano Cuffini” dopo la lunga pausa dovuta all’emergenza Covid 19. I questi mesi, nonostante tutto, le idee su come riaprire non sono davvero mancate e per questo abbiamo in programma numerosi incontri in sede che riguarderanno tutto il mondo del ciclismo dagli albori della bicicletta alle tappe mitiche del giro d’Italia, dalle nuove tendenze del bikepacking al cicloturismo extraeuropeo, dalle nuove tecniche di allenamento alla alimentazione prima, dopo e durante le uscite in bici e molto altro ancora.

Per iniziare con il “pedale” giusto domenica 26 luglio alle 18 sarà in sede, grazie all'appassionato Ugo Mozzachiodi, il grande ciclo viaggiatore Sergio Borroni che partirà in questi giorni da Ventimiglia e arriverà alla Spezia percorrendo per buona parte l’Alta via dei Monti Liguri. Sarà l’occasione per parlare non solo della Liguria con i suoi magnifici scorci sul mare e gli splendidi borghi dell’entroterra ma del cicloturismo in generale. "Ospitare al museo un viaggiatore come Sergio e il suo compagno di viaggio Ralf Kirchhoff ci offre la possibilità di affacciarci su un mondo affascinante ricco paesaggi incredibili negli angoli più sperduti della terra. Con le sue parole e le sue riprese video ci porterà dal mare bianco del salar de Uyuni in Bolivia alla Carretera austral santuario dei cicloviaggiatori di tutto il mondo, dai torrenti impetuosi dell’Alaska più selvaggia alle comode e moderne piste ciclabili in Giappone e chissà quante altre storie sarà pronto a raccontarci", dicono gli organizzatori.



Nel rispetto delle vigenti norme anti-covid è richiesta la prenotazione.

Per Info e prenotazioni contattare il numero 347 0002625