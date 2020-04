Rezza (ISS): "Il calcio non sarà mai a rischio zero di contagio"

La Spezia - Se il calcio riprenderà, sarà anche perché i calciatori avranno accettato il rischio di potersi comunque infettare durante una partita. E' corollario delle considerazioni fatte oggi da Giovanni Rezza, dirigente dell'Istituto Superiore di Sanità, in merito all'eventuale via libera alla ripresa dell'attività sportiva professionistica. Una decisione che sarà "politica" e che, fermo restando l'implementazione del protocollo della FIGC, "non sarà mai a rischio zero" per gli atleti. "Il modello del distanziamento sociale mi pare scarsamente applicabile", ha detto lo scienziato. Il Comitato tecnico scientifico in ogni caso non ha ancora affrontato l'argomento, ha sottolineato il presidente ISS Silvio Brusaferro: "Lo sarà nel momento in cui ci sarà posto".