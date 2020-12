La Spezia - “Lo Spezia è stata la squadra migliore in campo. Ma noi ci portiamo a casa un risultato che è importantissimo. Mancano la prestazione, l'atteggiamento... dobbiamo migliorare. Rivedremo la partita, sperando di fare in partita ciò che proviamo in settimana. La Champions League? Forse ha inciso, ma le grandi squadre sono anche quelle che riescono a vincere queste partite”. Così Pepe Reina ai microfoni di Sky Sport dopo Spezia-Lazio 1-2.