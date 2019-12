Razzismo nel calcio, l'emergenza si sposta sempre più sulle giovanili

La Spezia - "Nei campionati giovanili sono purtroppo in aumento gli episodi di discriminazione e forse la riflessione si deve indirizzare proprio sulle nostre famiglie, oltre che alle Istituzioni". Così il presidente AIC Damiano Tommasi commenta il "Focus Razzismo" pubblicato dall'associazione sulla stagione 18/19. Gli episodi di discriminazione sono in aumento e rappresentano un'emergenza per il calcio italiano, sottolineato anche dal presidente della Fifa Gianni Infantino. Lukaku, Dalberto, Kessie e Balotelli tra i giocatori finiti nel mirino dei razzisti in questa stagione.

A livello professionistico sono stati i calciatori di Serie A, in particolare, ad essere destinatari di pesanti insulti razzisti ma anche di vere e proprie intimidazioni personali. La loro colpa, sostanzialmente, nel colore della pelle o nel paese di nascita. In questi campionati, sono i "tifosi" avversari a rendersi i protagonisti principali degli atti di razzismo. Atti che si esplicano quasi esclusivamente in gruppo, prevalentemente con lo "strumento" del coro declinato in modalità offensive.



A livello dilettantistico i casi di razzismo si sono verificati in tutti i campionati, con significativi picchi in quelli di Prima, Seconda e Terza Categoria. È il Nord Italia l’area nella quale si registra il maggior numero di casi di razzismo. Sugli spalti o nelle zone di passaggio degli impianti sportivi (42%), ma anche propriamente sul campo da gioco (57%). Il vero allarme si registra, però, nei campionati giovanili. Nelle categorie nelle quali sono i più piccoli a scendere in campo, il numero degli episodi di razzismo «sul campo» risulta nettamente superiore alla media. A finire nel mirino di giovani colleghi italiani, e dei loro genitori o dirigenti, sono stati soprattutto calciatori di colore di squadre avversarie. A livello territoriale, infine, Roma (14%), Milano (9%), Padova e Torino (7% ciascuna) sono le città nelle quali è stato registrato il maggior numero di episodi di razzismo "dentro gli stadi".



Il 66% degli episodi di razzismo censiti dall’Osservatorio AIC, nel campionato 2018/19, si verifica nello stadio: cioè all’interno delle strutture degli impianti da gioco.

Vale a dire che 2 episodi su 3 sono offese, insulti, striscioni, cori, minacce … da parte delle tifoserie presenti sugli spalti. In alcuni casi sono rivolti anche verso compagni della propria squadra.

Il restante 34% dei casi di razzismo [1 caso su 3] si verifica sul campo di gioco. Protagonisti sono, per lo più, calciatori italiani che minacciano o insultano calciatori stranieri. La maggior parte degli episodi di "razzismo nello stadio" e di "razzismo sul campo" si registra nell’area del Nord-Italia. Rispettivamente il 42% [stadi] e il 57% [campo] dei casi. Anche nel Centro-Italia il “razzismo negli stadi” presenta valori significativi. Il 37% dei casi censiti [più di 1 caso su 3] si registra qui. Al Sud il numero più basso dei casi di razzismo: sia negli stadi che sul campo. 21% per entrambe le categorie.



Il fenomeno del "razzismo nello stadio" coinvolge le categorie professionistiche e quelle dilettantistiche e giovanili. Sono principalmente i calciatori di Serie A ad essere fatti oggetto di episodi di questo genere. Calciatori per lo più provenienti dal continente africano o dall’est Europa. Le squadre più interessate, tra quelle dei campionati professionistici, sono: Bologna, Foggia, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Roma, Ternana, Torino. Sono i campionati giovanili [Primavera, Allievi, Esordienti, Giovanissimi] a far registrare un dato estremamente preoccupante. Il secondo gruppo di episodi, dopo la Serie A.