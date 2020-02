Rastelli non viene per il pari: "A Crotone potevamo vincerla"

La Spezia - "Sabato a Crotone abbiamo limitato al massimo il possesso palla di una grande squadra, ma siamo caduti su una situazione nel finale. Prima però potevamo andare in vantaggio con un po' più di fortuna. Credo che in campo ci fosse la consapevolezza di poterla vincere. Paghiamo gli errori individuali". Così Massimo Rastelli parla prima di portare la sua Cremonese al Picco domani sera. La squadra grandi firme naviga nei bassifondi ma il suo tecnico vede i segni della ripresa. "I ragazzi stanno tentando di venirne fuori aiutandosi in campo. La strada è questa. In questo campionato niente è perso, tutto è ancora possibile".

Si recupera una partita che due mesi fa avrebbe visto lo Spezia in cerca di punti salvezza. "Gli scenari dal punto di vista psicologico sono cambiati, ma giocandola solo noi contro lo Spezia abbiamo l'occasione di fare un bel balzo in classifica in caso di vittoria. Dobbiamo limitare gli errori, lo ripeto. La fase di non possesso l'abbiamo interpretata bene a Crotone, il contropiede non altrettanto. Le squadre avversarie riempiono l'area, noi no. Se c'è un solo uomo devi sperare che sia l'avversario a farsi gol da solo. Io ne voglio quattro in area, perché sennò si fa fatica".

Non firma per il pareggio, anche se al sabato dopo arriva il Trapani con cui è uno scontro diretto. "Io non scendo mai in campo per il minimo e non penso alla partita successiva. Il gruppo è unito e compatto, non c'è da motivarlo. Dobbiamo tentarle tutte. I ragazzi stanno insieme, ci parliamo, guardiamo i video. Per questo abbiamo deciso il ritiro subito dopo la partita di Crotone".