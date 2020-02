Rastelli lo stratega, ha già vinto al Picco quattro volte

La Spezia - Aggressività in campo e ripartenza veloce. Così Massimo Rastelli ha storicamente fatto buoni risultati al Picco in carriera. La più incredibile e dolorosa della sconfitte fu l'1-2 con cui passò il turno preliminare di playoff con l'Avellino nel 2015. Lo Spezia di Bjelica giocava un calcio offensivo e divertente, i biancoverdi erano coriacei e badavano al sodo. Alla fine un rimpallo in area costò la sconfitta ai supplementari, con gli ospiti che giocarono buona parte della partita in dieci riuscendo a subire una sola rete. Quell'anno aveva vinto anche in campionato il buon Rastelli: 0-1 con rete di Bittante e questa volta gli aquilotti a finire in dieci. Più roboante il 3-0 ottenuto con il Cagliari la stagione successiva, culminata con la promozione dei sardi, poi ripagato al ritorno dalla stessa moneta. Era poi proprio Rastelli il tecnico del Portogruaro che vinse 0-2 al Picco il 30 ottobre del 2011. Stadio deserto: cinque giorni prima c'era stata l'alluvione che aveva causato 13 morti e gli ultras si erano recati tra Val di Vara e Cinque Terre per spalare il fango dalle case e dai negozi. Si giocò lo stesso.