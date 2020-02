Rastelli: “Peggior avversario che potevamo incontrare”

La Spezia - “Abbiamo sofferto i primi venti minuti perché giocando con il rombo trovavano mola ampiezza. Quando ci siamo messi a specchio abbiamo ripreso la partita e su una ripartenza siamo andati in vantaggio. Nella ripresa la solita supremazia territoriale dello Spezia, ma non grandi occasioni. Il pareggio gli ha ridato fiducia e il secondo gol ha incanalato la partita verso il successo di casa”. Questa volta non riesce il colpaccio a Massimo Rastelli. Lo Spezia rimonta e chiude, con sofferenza finale. La Cremonese grandi firme deve ancora guardare la classifica dal basso verso l’alto. “Era il peggior avversario che potevamo affrontare in questo momento. Noi siamo un squadra viva che sta cercando di uscirne. Stiamo pagando in ogni gara gli errori individuali. Ma credo che con questo atteggiamento e voglia di fare risultato, prima o poi otterremo una vittoria che ci darà modo di respirare un pochino. Sto cercando di tirare fuori il meglio da questi ragazzi, poi c’è una società che decide. Io ho la coscienza pulita”.