Rari Nantes Spezia birlla alla Coppa Caduti di Brema

La Spezia - Storica vittoria al femminile per la Rari Nantes Spezia,guidata e allenata da Simone Menoni e Andrea Barani, alla storica Coppa Caduti di Brema, gara a squadre in prima battuta di livello regionale e successivamente di livello nazionale.

Rari si aggiudica nel settore femminile con 9860 punti, davanti ad Idea Sport Albenga 9514 e Sportiva Sturla 8821.

Vincitrice inoltre dell accoppiata maschi/femmine grazie al secondo posto degli uomini con 9501 dietro lo squadrone del Genova Nuoto con 10794 e davanti alla Sportiva Sturla terza con 9310. Oltre ai punteggi di rilievo da annotare i risultati individuali di primissimo livello, conquistano il pass per i campionati italiani Riccione 2019, Sofie Callo secondo tempo in graduatoria italiana al momento sugli 800stile libero, Martina Amalfitano terza in classifica nei 200 stile libero, Di Grottole Carolina quinta sui 200 stile libero, Iris Menchini, Tonelli Diego, Balzi Giàda. Grande soddisfazione nel club spezzino presieduto da Alberto De Luca.