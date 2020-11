Rapuano per Spezia-Atalanta, con lui Pochesci vinse e finì in lacrime

La Spezia - Antonio Rapuano della sezione di Rimini è l'arbitro designato a condurre Spezia-Atalanta di sabato prossimo. Il fischietto romagnolo trova gli aquilotti per la sesta volta in carriera, ovviamente la prima in serie A. Ultimo precedente l'importantissimo 2-0 casalingo contro il Frosinone del novembre 2019. Score di due vittorie, due pareggi ed una sconfitta: il 4-2 di Terni contro la squadra di Pochesci che finì in lacrime sugli spalti. Gli assistenti saranno Marco Scatragli di Arezzo e Michele Grossi di Frosinone. Quarto ufficiale Daniel Amabile di Vicenza. Al VAR Luca Banti di Livorno con Valentino Fiorito di Salerno come AVAR.