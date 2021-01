Ranieri non si fida: "Lo Spezia è una squadra che sa giocare a calcio"

La Spezia - Pochi gradi sul campo e la neve sui monti circostanti. Al "Mugnaini", storico quartier generale della Sampdoria, è un sabato mattina di lavoro sotto un sole che finalmente spezza anche a Genova le due settimane consecutive di brutto tempo. Claudio Ranieri aveva concesso ai suoi un meritatissimo giorno di riposo dopo l'exploit dei suoi ragazzi al cospetto dell'Inter: quella che calerà al "Picco" lunedì sera è una squadra in salute che giocherà con la tranquillità e la consapevolezza di chi ha dalla sua la classifica, i risultati e, ultimamente, anche le prestazioni: "La squadra sta bene, abbiamo recuperato Keita - ha spiegato in conferenza stampa il tecnico romano -. Ora vediamo se ce la fa, nella prima con l’entusiasmo si è mosso bene e ha fatto gol, bisogna valutarlo nella seconda. Abbiamo anche recuperato anche Bereszynski, per cui devo vedere bene e mettere in campo la migliore formazione".



Campione d'Inghilterra col Leicester nel 2016, Ranieri sembra poter essere un tecnico di passaggio e invece a Bogliasco sembra aver trovato un nuovo nido per fare ottime cose. Ecco perché è giusto che la squadra batta il ferro finchè è caldo: "Il periodo è quello in cui tutte le partite sono molto ravvicinate. Tra un mese inizieranno la Champions e l’Europa League: le squadre che sono dentro questa fascia speriamo facciano bene per l’Italia". Il lavoro sul campo ha contemplato dapprima un’esercitazione tecnica con finalità atletiche poi il gruppo è stato diviso fra chi ha fatto lavori aerobici rigeneranti (chi ha giocato contro l'Inter) e partitelle a pressione invece per tutti gli altri. Alex Ferrari e Manolo Gabbiadini hanno seguito il rispettivo protocollo di recupero, in parte anche in piscina. Per Prelec individuale sul campo finalizzato alla ripresa dell’attività agonistica. "La classifica? Il destino è nelle nostre mani. Abbiamo avuti alti e bassi di risultati, ma come prove di carattere difficilmente abbiamo sbagliato. Non abbiamo mai sbagliato una partita completa: seguono quello che voglio da loro".



La Samp si ritroverà domani per studiare l'undici da opporre agli aquilotti nel Monday Night della serie A. E Ranieri, proprio dello Spezia, parla con senso pratico e umiltà: "Dopo la partita con l’Inter ho pensato subito allo Spezia: è una squadra che sa giocare a calcio. Non ha vinto tanto quanto a prodotto, sarà un avversario difficile, lotta e ci crede fino in fondo. Sarà una sfida inedita, i puristi dicono che non sia un derby ma è comunque una partita particolare. Essendo la prima volta entrambe le squadre vogliono vincere. sa quello che deve fare in campo e sa come ottenerlo. Non ha vinto tanto per quanto ha prodotto. E' una squadra che sa tenere palla, che sa andare in verticale e sarà un avversario difficile. Ho letto le interviste di Italiano e dice che a Napoli è stata la peggior partita che ha giocato quest'anno e ha vinto 2-1: potrà anche essere stata la partita più brutta però è una squadra che ci crede sempre. Sono andato ad analizzare, è vero ha perso ma tante volte 1-0, 2-1. Sarà una partita tiratissima fino in fondo".