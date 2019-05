Ranieri e Scamacca subito decisivi al Mondiale under 20

La Spezia - C'è la zampata dello spezzino Luca Ranieri nella vittoria dell'Italia contro il Messico all'esordio nel Mondiale under 20. Il mancino cresciuto tra Dlf e Canaletto è l'autore del secondo gol con cui i ragazzi di Paolo Nicolato battono il Messico a Gdynia per 2-1 in un match molto spettacolare. Azzurri subito in vantaggio nei primi minuti, poi raggiunti da De la Rosa e infine premiati dalla rete di Ranieri che, come a Foggia, gioca come centrale di sinistra nel 3-5-2. In ottimo spolvero anche Gianluca Scamacca, calciatore scoperto da Guido Angelozzi ai tempi di Sassuolo e possibile obiettivo di mercato degli aquilotti la prossima estate.

Domenica a Bydgoszcz ci sarà l’Ecuador reduce dal successo del titolo sudamericano. “Sono estremamente soddisfatto e sarò sincero – ha ammesso – i ragazzi sono andati oltre ogni aspettativa. Sono davvero molto orgoglioso di loro, sanno come onorare la maglia azzurra”, le parole di Nicolato.